Jet Set

Aşklarını Cannes'da ilan edecekler

Son zamanalarda sık sık birlikte görülen ve haklarında çıkan aşk söylentileri dinmek bilmeyen Tom Cruise ile Ana de Armas ikilisinin, Cannes Film Festivali kırmızı halısına birlikte çıkarak aşklarını ilan etmesi bekleniyor

Giriş: 02 Mayıs 2025 Cuma
Aşklarını Cannes'da ilan edecekler

Aşk yaşadıkları iddia edilen Tom Cruise ile Ana de Armas, son dönemde üst üste birlikte görüntülendi. Pilotluk ehliyeti olan ve sık sık helikopter kullanırken görülen Cruise, Armas ile birlikte geçtiğimiz haftalarda helikopterden inerken görüldü. 'Top Gun', 'Görevimiz Tehlike' gibi ünlü serilerin 62 yaşındaki yıldızı Tom Cruise ile 'No Time To Die' ve 'Blonde' gibi yapımlarla tanınan 36 yaşındaki Armas, şimdiye kadar aşk iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı. Hatta ikilinin, sinema projesi için sık sık bir araya geldiğini iddia edenler de oldu. Ancak üst üste helikopter yolculuğunda görüntülenmeleri, bir süredir devam eden aşk söylentilerinin doğrulanması olarak yorumlandı. Tom Cruise'un yeni 'Görevimiz Tehlike' devam filmi 'Mission: Impossible - The Final Reckoning', 14 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde izleyicilerle buluşacak. Tom Cruise ile Ana de Armas'ın Cannes galasında bir araya gelmesi bekleniyor. Armas'ın kırmızı halıda Cruise'a eşlik edeceği ve bu şekilde de artık aşklarını herkese ilan edecekleri konuşuluyor. Tom Cruise ile Ana de Armas hakkındaki aşk söylentilerinden önce, Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile aşk yaşıyordu. Hollywood'un yarı Kübalı yarı İspanyol oyuncusu, Kasım 2024'te Anido Cuesta ile Madrid sokaklarında öpüşürken görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Ana de Armas ile Manuel Anido Cuesta cephesinden bir daha ses çıkmadı. Bunun yerine güzel oyuncu birkaç kez Tom Cruise ile birlikte görüldü ve tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri çıktı.

Tom Cruise Ana de Armas küba

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