Katy Perry'nin uzay yolculuğu!

Amerikalı ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler de yer aldı. NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketle yapılan yolculuk 10 dakika sürdü. Blue Origin'e ait New Shephard uzay aracı fırlatıldıktan 2 dakika 40 saniye sonra, 6 kadın mürettebatı taşıyan kapsül uzay aracından ayrıldı. Bundan yaklaşık 1 dakika sonra kapsül Karman Hattı'nı geçerek uzaya çıktı. Bu esnada astronot ünvanını kazanan 6 kişilik mürettebat yaklaşık 4 dakika mikroyerçekimi ya da bir başka deyişle ağırlıksızlık yaşadı. Ünlü şarkıcı Katy Perry 10 dakika süren uçuştan döndükten sonra ilk yaptığı şey toprağı öpmek oldu. King, Perry’nin What a Wonderful World şarkısını seslendirdiğini açıkladı. Perry, bu şarkıyı daha önce de söylediğini belirterek, “Beni yönlendiren içsel benliğimdi. Bir gün uzayda bu şarkıyı söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi” dedi. Ekip arkadaşları onun Roar ya da Firework gibi kendi şarkılarından birini söylemesini istemiş, ancak Perry bunu reddetmiş. “Bu an benimle ilgili değil,” diyen Perry, uzaydaki deneyimi kadınlar için bir ilham kaynağı olarak gördüğünü belirtti: “Bu, gelecekteki kadınlar için alan açmakla ve dışarıda gördüğümüz bu harika dünyayı takdir etmekle ilgili. Her şey Dünya’nın iyiliği için" ifadelerini kullandı. Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Mürettebatın kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebildiği biliniyor.