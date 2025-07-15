Yosun'un 50. yaş partisi...

Bodrum'da ailece tatil yapan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı. Akşam yemeğinde bir araya gelen Mermerci Ailesi, birlikte doğum günü kutlaması yaptı. Kardeşlerinin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Reza'nın doğum gününü sosyal medya hesabından da paylaşan Derin Mermerci, 50. yaşını kutlayan ablası Yosun Hanımı, pastasını üflemeden önce arkadaşlarıyla birlikte bol bol fotoğrafladı. Yosun Hanımın iddialı transparan doğum günü elbisesi ise takipçilerinden tam not aldı.