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Fransız Sarayı’nda defile...

Dünyanın önde gelen moda okullarından IFA PARIS’in İstanbul Kampüsü, son sınıf öğrencilerinin yıl boyunca üzerinde çalıştıkları tasarımları moda tutkunlarına sunmak amacıyla Fransız Sarayı’nda etkileyici bir mezuniyet defilesi gerçekleştirdi.

Giriş: 14 Temmuz 2025 Pazartesi
Fransız Sarayı’nda defile...

Dünyanın önde gelen moda okullarından IFA PARIS’in İstanbul Kampüsü, son sınıf öğrencilerinin yıl boyunca üzerinde çalıştıkları tasarımları moda tutkunlarına sunmak amacıyla dün akşam Fransız Sarayı’nda etkileyici bir mezuniyet defilesi gerçekleştirdi. IFA PARIS İstanbul’un 3 yıllık Moda Tasarımı ve Teknolojisi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, vizyonlarını yansıttıkları koleksiyonlarını aileleri, özel davetliler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla podyuma taşıdı. Yaklaşık bir yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen defile, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve teknik yetkinliklerini gözler önüne serdi. Gecede, IFA PARIS İstanbul mezunları Afreen Alvi, Eleni Korelidi, Jude Awartani, Sofia Pinto Garcia, Melika Taheri, Barbara Fiuza Salgado, Mahnoor Malik, Sharon Pimenta Alt, Sreya Narayanan ve Madeeha Tarsooyanı’nın tasarımlarının yanı sıra Paris Kampüsü öğrencilerinden Toni Vrancic, Viktoriia Valitckaia ve Megija Luize Pudane’nin “Rebooting the Archives” temasıyla hazırladıkları koleksiyonları da büyük beğeni topladı. Fransız Sarayı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen geceye, moda dünyasının önde gelen yerel ve uluslararası tasarımcıları, influencer’lar, başkonsoloslar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Fransız Sarayı IFA PARIS

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