Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıktı.
Giriş: 15 Nisan 2025 Salı
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Katy Perry'nin uzay yolculuğu!
Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.