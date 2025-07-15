Tatil

Garih Ailesi denizde...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından İzzet-Roksi Garih, Dalia Garih ve Tal-Ceylan Garih çifti ailece geldikleri Bodrum'da deniz keyfi yaptılar.

Giriş: 15 Temmuz 2025 Salı
Garih Ailesi denizde...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Garih ailesi yaz tatillerine her yaz olduğu gibi Bodrum Loft’ta devam ederken görüntüledik. Her yaz olduğu gibi Roksi-İzzet Garih Borum Loft’taki iskeleye indikleri sırada görüntüledik. Roksi Hanım iskeledeki herkese selam verirken Dalia Garih oğlu ve gelini Tal-Ceylan Garih ve kızları Noya ile birlikte iskelede denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Ceylan Hanım kızı Noya ile birlikte deniz keyfi yaptıktan sonra Tal Bey kızını kucaklayıp sevmesi için İzzet Garih’in yanında götürdü.

Onur AYDIN

İzzet-Roksi Garih Dalia Garih Tal-Ceylan Garih

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