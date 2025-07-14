Tatil

Türkbükü’nün kalbinde aşk tatili...

İş insanı Cem Hakko ve yeni aşkı Nazlı Kayaaslan'la Türkbükü’nde ilk kez objektiflere yansıdı.

Giriş: 14 Temmuz 2025 Pazartesi
Türkbükü’nün kalbinde aşk tatili...

İş ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden Cem Hakko, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile ilk kez objektiflere yansıdı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez Türkbükü’nün tam kalbinde, Hakko’nun yeni lüks yelkenli teknesinde görüntülendi. Sabah saatlerinde güne merhaba diyen çift, aşk pozları verircesine samimi halleriyle dikkat çekti. Cem Hakko’nun kendi elleriyle teknenin brandasını sökmesi ve tüm işleri büyük bir titizlikle yapması çevredekilerden tam not aldı. Sadece iş dünyasında değil, denizcilikte marifetini gösterdi. Çift daha sonra bot ile bir mekana giderek arkadaşları ile buluştu.

Onur AYDIN

Cem Hakko Nazlı Kayaaslan Türkbükü

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