Dünya Kupası'nda 'Chris Martin' sahne alacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika'da düzenlenecek; turnuvanın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika olacak. FIFA, yeni turnuvaya hazırlanırken, Amerikan Futbol Ligi'ni (NFL)örnek alacak. Tıpkı final maçı Super Bowl'da olduğu gibi, 2026 Dünya Kupası'nda da devre arası gösterisi yapılacak. FIFA, dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'in solisti Chris Martin ve en çok Coldplay ile yaptığı çalışmalarla tanınan yaratıcı yönetmen Phil Harvey'e, dünyanın en büyük spor etkinliğinde ilk devre arası gösterisini yapacak ünlü sanatçılar bulma görevini verdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün Dallas'ta düzenlenen bir basın toplantısında 2026 Dünya Kupası için planlananları açıklarken, "Global Citizen (küresel yoksullukla mücadele eden organizasyon) ile işbirliği içinde New York'taki bir FIFA Dünya Kupası finalinde ilk devre arası gösterisini onaylayabilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an olacak ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak" dedi. Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) rapçi Jay-Z tarafından müzik yayın ve eğlence şirketi Roc Nation ve Jay-Z ile Super Bowl devre arası gösterisini gerçekleştirecek mükemmel sanatçıyı bulmak için çalışması gibi, FIFA da Chris Martin ve Phil Harvey ile birlikte konser için potansiyel sanatçıların bir listesini hazırlama üzerine çalışacak. Coldplay'in gösterinin bir parçası olup olmayacağı şu an için belirsiz.