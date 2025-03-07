Dünya Kupası'nda 'Chris Martin' sahne alacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın final maçında, Super Bowl'daki gibi devre arası gösterisi yapacak. Devasa gösteriyi hazırlama görevi, İngiliz rock şarkıcısı Chris Martin'e verildi

Giriş: 07 Mart 2025 Cuma

CHRIS MARTIN

CHRIS MARTIN

CHRIS MARTIN

CHRIS MARTIN

CHRIS MARTIN

CHRIS MARTIN

CHRIS MARTIN

CHRIS MARTIN

Dünya Kupası'nda 'Chris Martin' sahne alacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın final maçında, Super Bowl'daki gibi devre arası gösterisi yapacak. Devasa gösteriyi hazırlama görevi, İngiliz rock şarkıcısı Chris Martin'e verildi

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Dünya Kupası'nda 'Chris Martin' sahne alacak

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