FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın final maçında, Super Bowl'daki gibi devre arası gösterisi yapacak. Devasa gösteriyi hazırlama görevi, İngiliz rock şarkıcısı Chris Martin'e verildi
Giriş: 07 Mart 2025 Cuma
CHRIS MARTIN
CHRIS MARTIN
CHRIS MARTIN
CHRIS MARTIN
CHRIS MARTIN
CHRIS MARTIN
CHRIS MARTIN
CHRIS MARTIN
Dünya Kupası'nda 'Chris Martin' sahne alacak
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın final maçında, Super Bowl'daki gibi devre arası gösterisi yapacak. Devasa gösteriyi hazırlama görevi, İngiliz rock şarkıcısı Chris Martin'e verildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.