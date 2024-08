Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

Terör tehdidi nedeniyle Viyana konserlerinin iptal edilmesinin ardından 'Eras' adlı dünya turnesine Londra'da devam eden Taylor Swift, verdiği konserlerle rekora imza attı. Şehrin ünlü Wembley Stadyumu'nda yaklaşık 92 bin hayranının karşısına çıkan ABD'li şarkıcı, bu yaz stadyumda toplam 8 konser verdi. Swift, Wembley'deki konser serisiyle Michael Jackson'ın 1988'deki 'Bad' turnesiyle kırdığı 7 konserlik rekoru geride bıraktı. Pop grubu Take That, 2011'deki 'Progress' adlı turnesiyle stadyumda 8 konser vermişti. Swift, bir turne kapsamında 'Wembley'de en çok sayıda konser veren solo şarkıcı' olarak müzik tarihine geçti. Rekorunu sahnede kutlayan 34 yaşındaki şarkıcı, "Beni tek bir turnede Wembley'de 8 kez konser veren ilk sanatçı yaptınız. Bunun için size asla ama asla yeterince teşekkür edemeyeceğiz" dedi. Salı günkü konser sırasında Swift, "Burada, Londra'da sizin için çalmayı her zaman sevdim ama bu en iyisi. Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hiç bu kadar cömert bir kalabalığa rastlamamıştım. Görünüşe göre her şarkının her sözünü ezberlemişsiniz ve bu bir hayalin gerçekleşmesi” ifadesini kullandı. Swift, devam eden turne boyunca Wembley Stadyumu'nda diğer tüm stadyumlardan daha fazla sahne aldı. Çoğunlukla dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde üç gece konser verdi.Ünlü şarkıcı, 17 Mart 2023'te başladığı turnesine iki aylık ara verecek ve 18 Ekim'de Miami'de yeniden konserlerine devam edecek.