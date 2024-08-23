Albümleriyle rekorlar üstüne rekor kıran Taylor Swift, bu defa 'Eras' adlı dünya turnesiyle 36 yıl sonra Michael Jackson'ı tahtından indirdi
Giriş: 23 Ağustos 2024 Cuma
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
Michael Jackson'ın rekorunu kırdı
Albümleriyle rekorlar üstüne rekor kıran Taylor Swift, bu defa 'Eras' adlı dünya turnesiyle 36 yıl sonra Michael Jackson'ı tahtından indirdi
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