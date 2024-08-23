Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

Albümleriyle rekorlar üstüne rekor kıran Taylor Swift, bu defa 'Eras' adlı dünya turnesiyle 36 yıl sonra Michael Jackson'ı tahtından indirdi

Giriş: 23 Ağustos 2024 Cuma

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

Albümleriyle rekorlar üstüne rekor kıran Taylor Swift, bu defa 'Eras' adlı dünya turnesiyle 36 yıl sonra Michael Jackson'ı tahtından indirdi

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Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

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