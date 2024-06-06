Halsey'den üzücü haber!

Bir süre önce yollarını ayırdığı Türk senarist Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından geçirdiği zor günleri anlattı. Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında net bir açıklama yapmadı ancak gördüğü tedavinin işaretlerini ima etti. 29 yaşındaki şarkıcının bazı görüntülerde gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti. Ayrıca stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşan Halsey; "Uzun hikâyenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikâyenin uzunu bir albüm yazdım" dedi. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey paylaştığı videolardan birinde de kendini yaşlı bir kadın gibi hissettiğini belirterek; "Kendime hasta olmak için iki yıl süre veriyorum" ifadelerine yer verdi. lsey'in takipçileri, ünlü şarkıcıya destek mesajları yolladı.