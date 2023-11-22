Jet Set

Shakira suçlamaları kabul etti

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti

Giriş: 22 Kasım 2023 Çarşamba
Shakira suçlamaları kabul etti

Emekli futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu yıllarda Barselona’da yaşayan Shakira, İspanya yasalarına göre, ülkede 183 günden fazla ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu. Yapılan incelemelerde Shakira'nın vergisini ödemesiyle ilgili sorunlar ortaya çıkmıştı. Savcılık, Shakira’yı 2012 - 2014 yıllarında 6 farklı suçla maliyeden 14.5 milyon Euro (Yaklaşık 455 milyon TL) vergi kaçırmakla suçlamıştı. Yapılan suçlamada Shakira'nın vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanya Vergi Dairesi'nden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardığı belirtilmişti. Shakira, hakkında 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon Euro (722 milyon 430 bin lira) yakın para cezası talep ediliyordu. Shakira, 2.9 milyon Euro'luk (Yaklaşık 91 milyon TL) cezayı da ödemeyi kabul ederek İspanya Vergi Dairesi ile anlaşma yoluna gitti. Shakira, toplamda İspanya'ya vergi olarak 17 milyon 400 bin Euro (Yaklaşık 547 milyon TL) ödeyecek. 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu.

Shakira İspanya Kolombiyalı

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