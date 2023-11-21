Jet Set

Robert Pattinson baba oluyor

Ünlü oyuncu Robert Pattinson ile şarkıcı Suki Waterhouse çiftinden sürpriz bir haber geldi. Önceki gün Meksika'da konser veren Waterhouse, Pattinson ile ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Giriş: 21 Kasım 2023 Salı
Robert Pattinson baba oluyor

Aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Robert Pattinson ile Suki Waterhouse hakkında 'bebek bekliyorlar' haberleri basına yansımıştı. 'Batman' ve 'Alacakaranlık' gibi filmlerde canlandırdığı performansla şöhretini pekiştiren aktörün sevgilisi dedikoduları doğruladı. 2018'den beri birlikte olan çiftten Suki Waterhouse, Meksika'da konser verdiği sırada hamile olduğunu duyurdu. Çifte yakın bir kaynak, geçtiğimiz haftalarda Suki Waterhouse'ın hamile olduğunu iddia etmişti. Kaynak, "Suki Waterhouse ve Rob Pattinson birlikte ilk çocuklarını bekliyorlar. Çok mutlu, heyecanlılar" demişti. İkili, daha önceki röportajlarında ise mahremiyete değer verdiklerini belirtmişti. Robert Pattinson, 2019’da The Sunday Times’a "İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkinizi sorsa bunun son derece kaba olduğunu düşünürdünüz. Eğer bir duvar örerseniz daha iyi olur" diyerek bu konudaki hassasiyetini göstermişti. Suki Waterhouse ise, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırttı. Onun adını telefonumda veya hatta bir mesaj gönderdiğinde her zaman inanılmaz derecede heyecanlanıyorum ve onun da benim için aynı şeyi hissettiğini düşünüyorum. Her zaman söyleyecek çok şeyimiz var ve onu çok komik buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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