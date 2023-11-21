Ünlü oyuncu Robert Pattinson ile şarkıcı Suki Waterhouse çiftinden sürpriz bir haber geldi. Önceki gün Meksika'da konser veren Waterhouse, Pattinson ile ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı
Giriş: 21 Kasım 2023 Salı
ROBERT PATTINSON VE SUKI WATERHOUSE ÇİFTİ ANNE VE BABA OLACAKLARINI DUYURDU
ROBERT PATTINSON, SUKI WATERHOUSE
ROBERT PATTINSON, SUKI WATERHOUSE
ROBERT PATTINSON, SUKI WATERHOUSE
ROBERT PATTINSON, SUKI WATERHOUSE
ROBERT PATTINSON, SUKI WATERHOUSE
ROBERT PATTINSON, SUKI WATERHOUSE
ROBERT PATTINSON, SUKI WATERHOUSE
Robert Pattinson baba oluyor
Ünlü oyuncu Robert Pattinson ile şarkıcı Suki Waterhouse çiftinden sürpriz bir haber geldi. Önceki gün Meksika'da konser veren Waterhouse, Pattinson ile ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.