Madonna, dünya turnesinin tarihlerini açıkladı!

Madonna, dünya çapında tanınmasını sağlayan şarkısı 'Holiday'in piyasaya çıkmasının 40'ıncı yılı için tasarladığı konserler dizisine 'Kutlama Turnesi' adını vermişti. Ünlü şarkıcının hastalığı nedeniyle 15 Temmuz'da başlaması planlanan tur ertelenmişti. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Madonna’nın yaptığı yeni duyuruya göre; tur 14 Ekim'de Londra’da başlayacak. Madonna, dünya turnesinde uzun süre sonra ilk kez stadyumlarda konser vermeyi ve 'Into The Groove', 'Like A Prayer', 'Vogue', 'Hung Up', 'Like a Virgin', 'Material Girl' gibi en sevilen şarkılarını seslendirmeyi umuyor. Turnenin Avrupa ayağı kapsamında Fransa, İtalya, Danimarka, Portekiz ve Almanya’da da konserler olacak. İlk başta turun Kanada’nın Vancouver şehrinde başlaması planlanmıştı. ABD turuna dair tarihler 2024'e ertelendi, kimi konserler ise iptal edildi. Turne için yeni mekanlar ayarlamak gerektiği için yeniden düzenlenmesi büyük çaba gerektirdi. Ancak turnenin Avrupa ayağı planlandığı gibi gerçekleştirilecek. Bu tur, Madonna’nın 2019 ve 2020'de tertiplediği deneysel ve teatral bir şov olan 'Madame X' turunun arkasından düzenlenen ilk büyük konser dizisi olacak.