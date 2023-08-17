Madonna, yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan ağır bakteriyel enfeksiyonunun ardından ertelenen dünya turunun yeni tarihlerini duyurdu. Turnenin 14 Ekim'de Londra'da başlayacağı belirtildi.
Giriş: 17 Ağustos 2023 Perşembe
MADONNA DÜNYA TURNESİNİN YENİ TARİHLERİNİ AÇIKLADI.
AĞIR BİR BAKTERİYAL ENFEKSİYON GEÇİREREK YOĞUN BAKIMA KALDIRILAN MADONNA, DÜZELMESİNİN ARDINDAN İPTAL OLAN TURNESİNE DEVAM ETME KARARI ALDI.
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Madonna, dünya turnesinin tarihlerini açıkladı!
Madonna, yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan ağır bakteriyel enfeksiyonunun ardından ertelenen dünya turunun yeni tarihlerini duyurdu. Turnenin 14 Ekim'de Londra'da başlayacağı belirtildi.
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