Jet Set

Jolie, oyunculuğu bırakıyor!

Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek.

Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı
Jolie, oyunculuğu bırakıyor!

Angelina Jolie, kariyerinde yeni bir yola girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakıp, kendi markasına odaklanacağı konuşulan Jolie, bu kez yapımcı olmaya hazırlanıyor. Angelina Jolie, Broadway'de 'The Outsiders' adlı müzikalin yapımcılığını üstlenecek. 'The Outsiders', S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın aynı adlı filminden uyarlanacak. 'The Outsider's' adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu. Broadway müzikalinde kimlerin oynayacağı ise henüz açıklanmadı. Angelina Jolie, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz ekipten hem çok öğrenebileceğimi hem de ekibe katkı sağlayabileceğimi umuyorum. 'La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" şeklinde konuştu.

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