Jolie, oyunculuğu bırakıyor!

Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek.

Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı

BİR DÖNEM OYUNCU BRAD PITT İLE YAPTIĞIN EVLİLİĞİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ANGELINA JOLIE OYUNCULU BIRAKACAĞINI AÇIKLADI.

ANGELINA JOLIE KARİYERİNE YAPIMCILIKLA DEVAM EDECEK

BRODWAY'DE BİR MÜZAKİLİN YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİĞİNİ DUYURAN ANGELINA JOLIE YENİ İŞİ İÇİN OLDUKÇA HEYECANLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

Jolie, oyunculuğu bırakıyor!

Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek.

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