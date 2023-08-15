Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek.
Giriş: 15 Ağustos 2023 Salı
BİR DÖNEM OYUNCU BRAD PITT İLE YAPTIĞIN EVLİLİĞİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ANGELINA JOLIE OYUNCULU BIRAKACAĞINI AÇIKLADI.
ANGELINA JOLIE KARİYERİNE YAPIMCILIKLA DEVAM EDECEK
BRODWAY'DE BİR MÜZAKİLİN YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİĞİNİ DUYURAN ANGELINA JOLIE YENİ İŞİ İÇİN OLDUKÇA HEYECANLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
Jolie, oyunculuğu bırakıyor!
Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek.
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