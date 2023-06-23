Evini şartla satın aldı!

İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz yıl 'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki malikanesini almıştı. Adele, Stallone'un evi için 58 milyon dolar ödeme yapmıştı. Sylvester Stallone, satışın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, anlaşma aşamasında Adele ile arasında geçen ilginç bir diyaloğu ilk kez anlattı. Malikaneyi tamamen yenileyen Adele'in, evdeki Rocky heykeline dokunmadığı ileri sürülmüştü. Sylvester Stallone, iddiaları doğruladı. Evi satarken heykeli yanında götürmeyi teklif eden Sylvester Stallone, Adele'in karşı çıktığını ve "O zaman anlaşma olmaz. Bu tüm anlaşmayı bozar" dediğini ifade etti. 76 yaşındaki oyuncu, "Adele, heykeli evle birlikte almak istedi" dedi. Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metre kare. ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan malikanenin, 8 yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor. 1994'te inşa edilen ev, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart'ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor. Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, 2 ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile 2 katlı bir misafirhane de bulunuyor. Evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.