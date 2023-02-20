BAFTA'da depremzedeler için mavi kurdele!

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı. En İyi Çıkış (İngiliz yazar, yönetmen ve yapımcı) dalında ödüle layık görülen Aftersun (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, ödül konuşmasında filmde yer alan Türk ekibe özel bir teşekkürde bulundu. 6 Şubat’ta merkezüssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremleri hatırlatan Wells, “Filmde çalışan Türk ekibe de özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Ekibimizin çoğu Türk'tü. O ülkede, Türkiye ve Suriye'ye etki eden depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum” dedi. Film, bir kız çocuğunun babasıyla birlikte Türkiye’de yaptığı tatili konu ediniyor. Wells, diğer pek çok sanatçı gibi, depremzedelere ve depremden dolayı yerlerinden olan insanlara dayanışma mesajı göndermek için kıyafetine mavi kurdele takarak katıldı. Mavi kurdele takan isimlerden birisi de Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal’di. Kırmızı halıda AP'nin sorularını yanıtlayan oyuncu, neden mavi kurdele taktıklarına ilişkin soruyu, “Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi” diyerek yanıtladı. Mescal, “Ölü sayıları her geçen gün artıyor. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü” dedi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Verdiği röportaj sırasında Mescal’in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti. Ödüller öncesinde 14 dalda aday gösterilen film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Sinematografi de dahil olmak üzere toplam yedi dalda ödüllere layık görüldü. Almanca film, BAFTA’da İngilizce olmayan bir filmin aldığı en çok ödülü de toplayarak rekor kırdı.