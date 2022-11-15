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Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Almanya'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 15 Kasım 2022 Salı
Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

1994 yılından beri her yıl düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve ünlü çift Rita Ora ve Taika Waititi’nin ev sahipliği yaptığı müzik ödüllerinde Taylor Swift; en iyi sanatçı, en iyi video, en iyi pop ve en iyi video olmak üzere dördünü alarak gecenin parlayan yıldızı oldu. Son zamanlarda eski hitlerinden bazılarını yeniden kaydeden 32 yaşındaki Swift, ödüllerini kabul ederken hayranlarına desteği için teşekkür etmeyi ihmal etmedi: “Bunu bir kariyer olarak ilerletmek benim için çok önemli. Bunu hafife aldığım tek bir an bile yok. Sizi çok seviyorum, bunu bir iş olarak yapabildiğime inanamıyorum ve hepsi sizin sayesinde. Çok, çok teşekkür ederim.”

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

En İyi Şarkı:

Bad Bunny, Chencho Corleone – "Me Porto Bonito"


Harry Styles – "As It Was"


Jack Harlow – "First Class"


Lizzo – "About Damn Time"


Nicki Minaj – "Super Freaky Girl" – (KAZANAN)


ROSALÍA – "DESPECHÁ"

En İyi Video:

BLACKPINK – "Pink Venom"


Doja Cat – "Woman"


Harry Styles – "As It Was"


Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"


Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"


Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) – (KAZANAN)

En İyi Sanatçı:

Adele


Beyoncé


Harry Styles


Nicki Minaj


ROSALÍA


Taylor Swift – (KAZANAN)

En İyi İş Birliği:

Bad Bunny, Chencho Corleone – "Me Porto Bonito"


David Guetta & Bebe Rexha – "I'm Good (Blue)" – (KAZANAN)


DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – "STAYING ALIVE"


Megan Thee Stallion & Dua Lipa – "Sweetest Pie"


Post Malone with Doja Cat – "I Like You (A Happier Song)"


Shakira, Rauw Alejandro – "Te Felicito"


Tiësto & Ava Max – "The Motto"

En İyi Canlı Performans:

Coldplay


Ed Sheeran


Harry Styles – (KAZANAN)


Kendrick Lamar


Lady Gaga


The Weeknd

En İyi Pop Şarkıcısı:

Billie Eilish


Doja Cat


Ed Sheeran


Harry Styles


Lizzo


Taylor Swift – (KAZANAN)

En İyi Yeni Şarkıcı:

Baby Keem


Dove Cameron


GAYLE


SEVENTEEN – (KAZANAN)


Stephen Sanchez


Tems

En İyi K-Pop:

BLACKPINK


BTS


ITZY


LISA – (KAZANAN)


SEVENTEEN


TWICE

En İyi Latin Şarkıcı:

Anitta – (KAZANAN)


Bad Bunny


Becky G


J Balvin


ROSALÍA


Shakira

En İyi Elektronik Müzik:

Calvin Harris


David Guetta – (KAZANAN)


DJ Snake


Marshmello


Swedish House Mafia


Tiësto

En İyi Hip-Hop Şarkıcısı:

Drake


Future


Jack Harlow


Kendrick Lamar


Lil Baby


Megan Thee Stallion


Nicki Minaj – (KAZANAN)

Best Rock Şarkıcısı:

Foo Fighters


Liam Gallagher


Måneskin


Muse – (KAZANAN)


Red Hot Chili Peppers


The Killers

En İyi Alternative Müzik:

Gorillaz – (KAZANAN)


Imagine Dragons


Panic! At The Disco


Tame Impala


Twenty One Pilots


YUNGBLUD

En İyi R&B Şarkıcısı:

Chlöe – (KAZANAN)


Givēon


H.E.R.


Khalid


Summer Walker


SZA

En İyi Uzun Müzik Klibi:

Foo Fighters – "Studio 666"


ROSALÍA – "MOTOMAMI" (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)


Stormzy – "Mel Made Me Do It"


Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London


Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) – (KAZANAN)

Sosyal Mesaj İçeren En İyi Müzik Klibi:

Ed Sheeran – "2step"


Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"


Latto – "P*ssy"


Lizzo – "About Damn Time"


Sam Smith – "Unholy" – (KAZANAN)


Stromae – "Fils de joie"

En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı:

BLACKPINK


BTS – (KAZANAN)


Harry Styles


Lady Gaga


Nicki Minaj


Taylor Swift

En İyi Metaverse Performans:

BLACKPINK The Virtual | PUBG – (KAZANAN)


BTS | Minecraft


Charli XCX | Roblox


Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave


Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

En İyi İngiliz ve İrlandalı Sanatçı:

Adele


Cat Burns


Dave


Harry Styles – (KAZANAN)


Lewis Capaldi

MTV Avrupa Müzik Ödülleri almanya Düsseldorf

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