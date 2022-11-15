Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

1994 yılından beri her yıl düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve ünlü çift Rita Ora ve Taika Waititi’nin ev sahipliği yaptığı müzik ödüllerinde Taylor Swift; en iyi sanatçı, en iyi video, en iyi pop ve en iyi video olmak üzere dördünü alarak gecenin parlayan yıldızı oldu. Son zamanlarda eski hitlerinden bazılarını yeniden kaydeden 32 yaşındaki Swift, ödüllerini kabul ederken hayranlarına desteği için teşekkür etmeyi ihmal etmedi: “Bunu bir kariyer olarak ilerletmek benim için çok önemli. Bunu hafife aldığım tek bir an bile yok. Sizi çok seviyorum, bunu bir iş olarak yapabildiğime inanamıyorum ve hepsi sizin sayesinde. Çok, çok teşekkür ederim.”
İŞTE ÖDÜL ALANLAR
En İyi Şarkı:
Bad Bunny, Chencho Corleone – "Me Porto Bonito"
Harry Styles – "As It Was"
Jack Harlow – "First Class"
Lizzo – "About Damn Time"
Nicki Minaj – "Super Freaky Girl" – (KAZANAN)
ROSALÍA – "DESPECHÁ"
En İyi Video:
BLACKPINK – "Pink Venom"
Doja Cat – "Woman"
Harry Styles – "As It Was"
Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"
Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"
Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) – (KAZANAN)
En İyi Sanatçı:
Adele
Beyoncé
Harry Styles
Nicki Minaj
ROSALÍA
Taylor Swift – (KAZANAN)
En İyi İş Birliği:
Bad Bunny, Chencho Corleone – "Me Porto Bonito"
David Guetta & Bebe Rexha – "I'm Good (Blue)" – (KAZANAN)
DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – "STAYING ALIVE"
Megan Thee Stallion & Dua Lipa – "Sweetest Pie"
Post Malone with Doja Cat – "I Like You (A Happier Song)"
Shakira, Rauw Alejandro – "Te Felicito"
Tiësto & Ava Max – "The Motto"
En İyi Canlı Performans:
Coldplay
Ed Sheeran
Harry Styles – (KAZANAN)
Kendrick Lamar
Lady Gaga
The Weeknd
En İyi Pop Şarkıcısı:
Billie Eilish
Doja Cat
Ed Sheeran
Harry Styles
Lizzo
Taylor Swift – (KAZANAN)
En İyi Yeni Şarkıcı:
Baby Keem
Dove Cameron
GAYLE
SEVENTEEN – (KAZANAN)
Stephen Sanchez
Tems
En İyi K-Pop:
BLACKPINK
BTS
ITZY
LISA – (KAZANAN)
SEVENTEEN
TWICE
En İyi Latin Şarkıcı:
Anitta – (KAZANAN)
Bad Bunny
Becky G
J Balvin
ROSALÍA
Shakira
En İyi Elektronik Müzik:
Calvin Harris
David Guetta – (KAZANAN)
DJ Snake
Marshmello
Swedish House Mafia
Tiësto
En İyi Hip-Hop Şarkıcısı:
Drake
Future
Jack Harlow
Kendrick Lamar
Lil Baby
Megan Thee Stallion
Nicki Minaj – (KAZANAN)
Best Rock Şarkıcısı:
Foo Fighters
Liam Gallagher
Måneskin
Muse – (KAZANAN)
Red Hot Chili Peppers
The Killers
En İyi Alternative Müzik:
Gorillaz – (KAZANAN)
Imagine Dragons
Panic! At The Disco
Tame Impala
Twenty One Pilots
YUNGBLUD
En İyi R&B Şarkıcısı:
Chlöe – (KAZANAN)
Givēon
H.E.R.
Khalid
Summer Walker
SZA
En İyi Uzun Müzik Klibi:
Foo Fighters – "Studio 666"
ROSALÍA – "MOTOMAMI" (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)
Stormzy – "Mel Made Me Do It"
Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London
Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) – (KAZANAN)
Sosyal Mesaj İçeren En İyi Müzik Klibi:
Ed Sheeran – "2step"
Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"
Latto – "P*ssy"
Lizzo – "About Damn Time"
Sam Smith – "Unholy" – (KAZANAN)
Stromae – "Fils de joie"
En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı:
BLACKPINK
BTS – (KAZANAN)
Harry Styles
Lady Gaga
Nicki Minaj
Taylor Swift
En İyi Metaverse Performans:
BLACKPINK The Virtual | PUBG – (KAZANAN)
BTS | Minecraft
Charli XCX | Roblox
Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave
Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox
En İyi İngiliz ve İrlandalı Sanatçı:
Adele
Cat Burns
Dave
Harry Styles – (KAZANAN)
Lewis Capaldi