Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

1994 yılından beri her yıl düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve ünlü çift Rita Ora ve Taika Waititi’nin ev sahipliği yaptığı müzik ödüllerinde Taylor Swift; en iyi sanatçı, en iyi video, en iyi pop ve en iyi video olmak üzere dördünü alarak gecenin parlayan yıldızı oldu. Son zamanlarda eski hitlerinden bazılarını yeniden kaydeden 32 yaşındaki Swift, ödüllerini kabul ederken hayranlarına desteği için teşekkür etmeyi ihmal etmedi: “Bunu bir kariyer olarak ilerletmek benim için çok önemli. Bunu hafife aldığım tek bir an bile yok. Sizi çok seviyorum, bunu bir iş olarak yapabildiğime inanamıyorum ve hepsi sizin sayesinde. Çok, çok teşekkür ederim.”

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

En İyi Şarkı:

Bad Bunny, Chencho Corleone – "Me Porto Bonito"

Harry Styles – "As It Was"

Jack Harlow – "First Class"

Lizzo – "About Damn Time"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl" – (KAZANAN)

ROSALÍA – "DESPECHÁ"

En İyi Video:

BLACKPINK – "Pink Venom"

Doja Cat – "Woman"

Harry Styles – "As It Was"

Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Nicki Minaj – "Super Freaky Girl"

Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) – (KAZANAN)

En İyi Sanatçı:

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift – (KAZANAN)

En İyi İş Birliği:

Bad Bunny, Chencho Corleone – "Me Porto Bonito"

David Guetta & Bebe Rexha – "I'm Good (Blue)" – (KAZANAN)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – "STAYING ALIVE"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – "Sweetest Pie"

Post Malone with Doja Cat – "I Like You (A Happier Song)"

Shakira, Rauw Alejandro – "Te Felicito"

Tiësto & Ava Max – "The Motto"

En İyi Canlı Performans:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles – (KAZANAN)

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

En İyi Pop Şarkıcısı:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift – (KAZANAN)

En İyi Yeni Şarkıcı:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN – (KAZANAN)

Stephen Sanchez

Tems

En İyi K-Pop:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA – (KAZANAN)

SEVENTEEN

TWICE

En İyi Latin Şarkıcı:

Anitta – (KAZANAN)

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

En İyi Elektronik Müzik:

Calvin Harris

David Guetta – (KAZANAN)

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

En İyi Hip-Hop Şarkıcısı:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj – (KAZANAN)

Best Rock Şarkıcısı:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse – (KAZANAN)

Red Hot Chili Peppers

The Killers

En İyi Alternative Müzik:

Gorillaz – (KAZANAN)

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

En İyi R&B Şarkıcısı:

Chlöe – (KAZANAN)

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

En İyi Uzun Müzik Klibi:

Foo Fighters – "Studio 666"

ROSALÍA – "MOTOMAMI" (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – "Mel Made Me Do It"

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) – (KAZANAN)

Sosyal Mesaj İçeren En İyi Müzik Klibi:

Ed Sheeran – "2step"

Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Latto – "P*ssy"

Lizzo – "About Damn Time"

Sam Smith – "Unholy" – (KAZANAN)

Stromae – "Fils de joie"

En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı:

BLACKPINK

BTS – (KAZANAN)

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

En İyi Metaverse Performans:

BLACKPINK The Virtual | PUBG – (KAZANAN)

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

En İyi İngiliz ve İrlandalı Sanatçı:

Adele

Cat Burns

Dave

Harry Styles – (KAZANAN)

Lewis Capaldi