MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Almanya'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Giriş: 15 Kasım 2022 Salı
TAYLOR SWIFT
RITA ORA
RITA ORA
BEBE REXHA
BIANCA INGROSSO
LEOMIE ANDERSON
ELIZABETH VARELA
BECCA DUDLEY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...
MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Almanya'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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