Jet Set

Brady ve Bündchen çiftinden kötü haber!

2009'da evlenen Gisele Bündchen ile Tom Brady, yollarını ayırarak boşandıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi
Brady ve Bündchen çiftinden kötü haber!

2009 yılında dünyaevine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, boşandıklarını açıkladı. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ikilinin evlilikleri 13 yıl sonra son buldu. Gisele Bündchen, ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek" dedi. Brady ise, "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Tom Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor. Tıpkı dünyanın her yerinde, her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi... Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı. Çift, boşanma süreçlerine ilişkin anlaşmanın gizli kalacağını da açıkladı. 2009'da evlenen çiftin milyonlarca dolarlık varlıklarını nasıl paylaşacakları ise henüz bilinmiyor. Ayrıca çiftin mülk portföylerinin değerinin 26 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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