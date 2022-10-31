2009'da evlenen Gisele Bündchen ile Tom Brady, yollarını ayırarak boşandıklarını sosyal medyadan duyurdu.
Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi
GISELE BÜNDCHEN, TOM BRADY
GISELE BÜNDCHEN, TOM BRADY
GISELE BÜNDCHEN, TOM BRADY
GISELE BÜNDCHEN, TOM BRADY
GISELE BÜNDCHEN, TOM BRADY
GISELE BÜNDCHEN, TOM BRADY
GISELE BÜNDCHEN, TOM BRADY
GISELE BÜNDCHEN
Brady ve Bündchen çiftinden kötü haber!
2009'da evlenen Gisele Bündchen ile Tom Brady, yollarını ayırarak boşandıklarını sosyal medyadan duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.