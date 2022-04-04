Jet Set

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy seyircisine karşı konuşma yapmasıydı.

04 Nisan 2022 Pazartesi
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen renkli törenle sahiplerini buldu. Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu. Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu. Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nin en önemli anı ise, ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapması oldu. John Legend'in Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirmesi, gecenin en etkili anlarından biriydi.

2022 Grammy Ödülleri'ni kazananları..

Yılın Şarkısı

Silk Sonic - Leave the Door Open

Yılın Albümü

Silk Sonic - Leave the Door Open

En İyi Rap Şarkısı

Kanye West ft Jay-Z - Jail

En İyi Rap Albümü

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

En İyi Dans

Rufus Du Sol - Alive

En İyi Pop Solo Performans

Olivia Rodrigo - Drivers License

En İyi Klip

Jon Batiste - Freedom

En İyi Yeni Sanatçı

Olivia Rodrigo

En İyi R&B Performansı

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

En İyi R&B Şarkısı

Leave The Door Open - Silk Sonic

En İyi R&B Albümü

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

Grammy Las Vegas MGM Grand Garden Arena müzik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Zorlu'nun sergi gezisi...

İş insanı Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu, Ben bir Kadın'ım sergisini gezdi.

Jet Set Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törenin en önemli anı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Grammy seyircisine karşı konuşma yapmasıydı.
Magazin Hattı İlk Türk markası oldu!

Büşra Turan ile Esra Çam tarafından kurulan konsept mağazası Stilwerk'e ilk Türk markası olarak kabul edildi.
Güncel Ayaydınlar'ın Dubai tatili!

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Dubai'de tatil yaptı.
Haftanın Şıkları Beyaz zarafet...

Hande Sezer Pekcan
Güncel Ersoy'un sanat turu...

Sanat tutkunu Pervin Ersoy Artweeks'i ziyaret ederek çağdaş sanatçıların eserlerini inceledi.
Güncel 'Mavi Işığın' sergisi...

Sanat tutkunları Uzman Klinik Psikolog Deniz Kayhan’ın “Mavi Işığın Çağrısı” isimli resim sergisinde buluştu.
Güncel Koçibey'den yeni proje!

İş kadını Alara Koçibey, yeni projesi için inşaat alanını gezerek teftiş yaptı.
Moda “Couture” koleksiyonuna özel tanıtım!

Cemiyet hayatının modasever hanımları “Couture” koleksiyonunun tanıtım davetinde bir araya geldi.

Davetler 'Çev Sanat' için iş başında!

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne alacağı proje için üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi.
Davetler Moda tutkunları bir arada...

Modanın tutkunları gelecek oyun temalı 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun lasman daveti için bir araya geldi.
Davetler Özilhan doğada...

Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte doğada kamp yaparak stres attı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.