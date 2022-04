Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen renkli törenle sahiplerini buldu. Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu. Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu. Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nin en önemli anı ise, ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapması oldu. John Legend'in Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirmesi, gecenin en etkili anlarından biriydi.

2022 Grammy Ödülleri'ni kazananları..

Yılın Şarkısı

Silk Sonic - Leave the Door Open

Yılın Albümü

Silk Sonic - Leave the Door Open

En İyi Rap Şarkısı

Kanye West ft Jay-Z - Jail

En İyi Rap Albümü

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

En İyi Dans

Rufus Du Sol - Alive

En İyi Pop Solo Performans

Olivia Rodrigo - Drivers License

En İyi Klip

Jon Batiste - Freedom

En İyi Yeni Sanatçı

Olivia Rodrigo

En İyi R&B Performansı

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

En İyi R&B Şarkısı

Leave The Door Open - Silk Sonic

En İyi R&B Albümü

Heaux Tales - Jazmine Sullivan