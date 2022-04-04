Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen renkli törenle sahiplerini buldu. Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu. Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu. Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nin en önemli anı ise, ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapması oldu. John Legend'in Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirmesi, gecenin en etkili anlarından biriydi.
2022 Grammy Ödülleri'ni kazananları..
Yılın Şarkısı
Silk Sonic - Leave the Door Open
Yılın Albümü
Silk Sonic - Leave the Door Open
En İyi Rap Şarkısı
Kanye West ft Jay-Z - Jail
En İyi Rap Albümü
Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost
En İyi Dans
Rufus Du Sol - Alive
En İyi Pop Solo Performans
Olivia Rodrigo - Drivers License
En İyi Klip
Jon Batiste - Freedom
En İyi Yeni Sanatçı
Olivia Rodrigo
En İyi R&B Performansı
Leave The Door Open - Silk Sonic
Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan
En İyi R&B Şarkısı
Leave The Door Open - Silk Sonic
En İyi R&B Albümü
Heaux Tales - Jazmine Sullivan