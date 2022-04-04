Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

04 Nisan 2022 Pazartesi

JON BATISTE

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI LADY GAGA GECEDE UNUTULMAZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİ GECEYE VİDEO İLE KATILARAK MİLYONLARA SESLENDİ.

RUSUF DU SOL

BLACK COFFEE- SUBCONSCIOUSLY

 

OLIVIA RODRIGO

GENEL

TREVOR NOAH

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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