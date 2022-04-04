Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
04 Nisan 2022 Pazartesi
JON BATISTE
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI LADY GAGA GECEDE UNUTULMAZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ.
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİ GECEYE VİDEO İLE KATILARAK MİLYONLARA SESLENDİ.
RUSUF DU SOL
BLACK COFFEE- SUBCONSCIOUSLY
OLIVIA RODRIGO
GENEL
TREVOR NOAH
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!
Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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