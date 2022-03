Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi. Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı. En iyi film ödülünü alan CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu. Törende birçok isim ödüle layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu. Ancak törene damga vuran olay, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar oldu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip yumruk attı.

İşte kazananlar

En iyi film: Coda

En iyi yönetmen: Jane Campion (The Power of The Dog)

En iyi kadın oyuncu: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En iyi erkek oyuncu: Will Smith (King Richard)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur (Coda)

En iyi uluslararası film: Drive My Car (Japonya)

En iyi özgün senaryo: Belfast

En iyi uyarlama senaryo: Coda (Sian Heder)

En iyi görüntü yönetmeni: Dune (Greig Fraser)

En iyi görsel efekt: Dune (Brian Connor)

En iyi animasyon: Encanto

En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye

En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune

En iyi kurgu: Dune

En iyi orijinal şarkı: Billie Eilish (James Bond No Time To Die)

En iyi orijinal film müziği: Dune

En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye

En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper

En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball

En iyi ses: Dune

En iyi kostüm tasarımı:Jenny Bevan (Cruella)

En iyi belgesel: Summer of Soul... Or Revolotuion Could Not Be Televized