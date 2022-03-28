Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi. Ödül töreninde "En İyi Yönetmen" ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı. En iyi film ödülünü alan CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu. Törende birçok isim ödüle layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu. Ancak törene damga vuran olay, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar oldu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip yumruk attı.
İşte kazananlar
En iyi film: Coda
En iyi yönetmen: Jane Campion (The Power of The Dog)
En iyi kadın oyuncu: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
En iyi erkek oyuncu: Will Smith (King Richard)
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur (Coda)
En iyi uluslararası film: Drive My Car (Japonya)
En iyi özgün senaryo: Belfast
En iyi uyarlama senaryo: Coda (Sian Heder)
En iyi görüntü yönetmeni: Dune (Greig Fraser)
En iyi görsel efekt: Dune (Brian Connor)
En iyi animasyon: Encanto
En iyi görsel efekt: Dune (Brian Connor)
En iyi animasyon: Encanto
En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye
En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune
En iyi kurgu: Dune
En iyi orijinal şarkı: Billie Eilish (James Bond No Time To Die)
En iyi orijinal film müziği: Dune
En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye
En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper
En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball
En iyi ses: Dune
En iyi kostüm tasarımı:Jenny Bevan (Cruella)
En iyi belgesel: Summer of Soul... Or Revolotuion Could Not Be Televized