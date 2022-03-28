Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

ABD'de düzenlenen 94. Oscar (Akademi) Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

28 Mart 2022 Pazartesi

WILL SMITH OSCAR ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİNDEN BİRİ OLDU

TÖRENE DAMGA VURAN WILL SMITH EŞİ HAKKINDA KONUŞAN CHRIS ROCK'A SAHNEYE ÇIKARAK TOKAT ATTI 

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ JESSICA CHASTAIN KAZANDI.

 

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ARIANA DEBOSE ALDI.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALAN İSİM İSE TROY KOTSUR OLDU.

EN İYİ YÖNETMEN SEÇİLEN JANE CHAMPION ÖDÜLÜNÜ ALARAK SAHNEDE KONUŞMA YAPTI.

GENEL

GENEL

GENEL

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

ABD'de düzenlenen 94. Oscar (Akademi) Ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

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