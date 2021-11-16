Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

Dünyanın dört bir yanından müzisyenler ve konuklar, MTV Avrupa Müzik Ödülleri için Budapeşte'de bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online yapılan tören, bu yıl itibariyle normal akışına geri döndü. Bu yıl "Hepsi için Müzik" temasıyla düzenlenen törende İngiliz şarkıcı Ed Sheeran "Bad Habits" ile en iyi şarkı ve en iyi sanatçı ödüllerinin sahibi oldu. Gecede Sheeran uzun süre listelerde bir numara olan "Shivers" şarkısıyla son single'ı "Overpass Graffiti"yi de seslendirdi. K pop grubu BTS geceden en i yi pop, en iyi K-pop, en iyi grup ödülleri dahil 4 ödülle geceye damga vurdu. Lil Nas X ise, "MONTERO' ile en iyi video ödülünü aldı. Törende Nicki Minaj en iyi hip-hop müzisyeni dalında ödül alırken, Maluma en iyi Latin sanatçı seçildi.