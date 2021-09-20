Jet Set

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez sahiplerini buldu.

20 Eylül 2021 Pazartesi
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Event Deck'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen 73. Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu Cedric the Entertainer üstlendi.Geçen yıl salgın nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla düzenlenen törenin ardından bu yıl, her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı. Ted Lasso'nun komedi, The Queen’s Gambit’in mini dizi kategorilerinde öne çıktığı gecede, drama dalında büyük ödülleri The Crown dizisi topladı.

İşte 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananlar

EN İYİ DİZİ-DRAMA


The Crown



EN İYİ DİZİ - KOMEDİ


Ted Lasso

EN İYİ MİNİ DİZİ


The Queen’s Gambit

EN İYİ SENARYO - DRAMA


Peter Morgan - The Crown, "War"

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA


Olivia Colman

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - DRAMA


Gillian Anderson - The Crown



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - DRAMA


Tobias Menzies - The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ


Jason Sudeikis – Ted Lasso

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ


Brett Goldstein - Ted Lasso

Emmy Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi

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