Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Event Deck'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen 73. Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu Cedric the Entertainer üstlendi.Geçen yıl salgın nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla düzenlenen törenin ardından bu yıl, her zamanki gibi kırmızı halı seremonisi ile başlayan törende ödülleri takdim etmek için Taraji P. Henson, Michael Douglas, Sarah Paulson, Amy Poehler, Kerry Washington gibi isimler sahneye çıktı. Ted Lasso'nun komedi, The Queen’s Gambit’in mini dizi kategorilerinde öne çıktığı gecede, drama dalında büyük ödülleri The Crown dizisi topladı.
İşte 2021 Emmy Ödülleri'nin kazananlar
EN İYİ DİZİ-DRAMA
The Crown
EN İYİ DİZİ - KOMEDİ
Ted Lasso
EN İYİ MİNİ DİZİ
The Queen’s Gambit
EN İYİ SENARYO - DRAMA
Peter Morgan - The Crown, "War"
EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA
Olivia Colman
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - DRAMA
Gillian Anderson - The Crown
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - DRAMA
Tobias Menzies - The Crown
EN İYİ ERKEK OYUNCU - KOMEDİ
Jason Sudeikis – Ted Lasso
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ
Brett Goldstein - Ted Lasso