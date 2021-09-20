Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez sahiplerini buldu.

20 Eylül 2021 Pazartesi

KATE WINSLET

KATE WINSLET

SARAH PAULSON

ANYA TAYLOR JOY

ELLEN POMPEO

JOSH O'CONNOR

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez sahiplerini buldu.

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