İtalya'da yardım balosu

Dünya çapında lüks markaların seçkin koleksiyonlarını müşterileri ile buluşturan Luisaviaroma.com, Türkiye operasyonlarına Permak Investments Başkanı Emir Uyar’ın yatırımıyla başladı. Türkiye pazarına girişlerinin duyurusu, markanın sponsorluğunda global çapta isimlerin katılımıyla gerçekleşen Luisaviaroma ve UNICEF Italya tarafından düzenlenen yardım balosunda gerçekleştirildi. Gecede toplanan bağışların bir kısmı Tema Vakfına bağışlandı. Luisaviaroma ve UNICEF, yıllardır büyük başarıyla gerçekleştirilen yardım balosunun dördüncüsünü gerçekleştirdi. Katy Perry ve John Legend’ın performansına ek olarak Katy Perry ve Orlando Bloom’un sürpriz düetiyle renklenen yardım gecesine Sevim Uyar, Emir Uyar, Çiğdem Hitay, Luisaviaroma Ceo’su Andrea Panconesi, Emily Ratajkowski, Vanessa Hudgens, Olivia Culpo, Amina Muaddi, Heidi Klum, Natasha Poly, Jon Kortajarena, Karolina Kurkova, Maria Bakalova ve Frida Aasen gibi isimler katılım gösterdi.

Onur AYDIN