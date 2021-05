Billboard Müzik Ödülleri verildi!

Müziğin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Nick Jonas üstlendi. Ödül töreni öncesi kırmızı halı geçidi yapıldı. The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swıft de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi. Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Kanadalı şarkıcı Drake'in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri'nde Pink de İkon Ödülü'nü aldı.

İşte, Billboard Müzik Ödülleri'nin sahipleri

YILIN ŞARKICISI

Drake

BILLBOARD 200 ALBÜMÜ ÖDÜLÜ

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

TOP HOT 100 ŞARKICI ÖDÜLÜ

The Weeknd

PLATFORMLARDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne - WHATS POPPIN

EN İYİ İKİLİ / GRUP

BTS

PLATFORMLARDA ŞARKISI EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI

Drake

YILIN KADIN ŞARKICISI

Taylor Swift

YILIN ERKEK ŞARKICISI

The Weeknd

YILIN YENİ ŞARKICISI

Pop Smoke

TOP HOT 100 ŞARKISI

The Weeknd

ŞARKISI EN ÇOK SATILAN SANATÇI

BTS

RADYODA EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI

The Weeknd

EN İYİ R&B ŞARKICISI

The Weeknd

EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI

The Weeknd

EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI

Doja Cat

EN İYİ RAP ŞARKICISI

Pop Smoke

EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI

Pop Smoke

EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI

Morgan Wallen