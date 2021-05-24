Billboard Müzik Ödülleri verildi!

Müziğin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Nick Jonas üstlendi. Ödül töreni öncesi kırmızı halı geçidi yapıldı. The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swıft de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi. Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Kanadalı şarkıcı Drake'in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri'nde Pink de İkon Ödülü'nü aldı.
İşte, Billboard Müzik Ödülleri'nin sahipleri
YILIN ŞARKICISI
Drake
BILLBOARD 200 ALBÜMÜ ÖDÜLÜ
Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon
TOP HOT 100 ŞARKICI ÖDÜLÜ
The Weeknd
PLATFORMLARDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI
Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne - WHATS POPPIN
EN İYİ İKİLİ / GRUP
BTS
PLATFORMLARDA ŞARKISI EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI
Drake
YILIN KADIN ŞARKICISI
Taylor Swift
YILIN ERKEK ŞARKICISI
The Weeknd
YILIN YENİ ŞARKICISI
Pop Smoke
TOP HOT 100 ŞARKISI
The Weeknd
ŞARKISI EN ÇOK SATILAN SANATÇI
BTS
RADYODA EN ÇOK ÇALINAN SANATÇI
The Weeknd
EN İYİ R&B ŞARKICISI
The Weeknd
EN İYİ R&B ERKEK ŞARKICI
The Weeknd
EN İYİ R&B KADIN ŞARKICI
Doja Cat
EN İYİ RAP ŞARKICISI
Pop Smoke
EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI
Pop Smoke
EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI
Megan Thee Stallion
EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI
Morgan Wallen