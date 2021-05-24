Billboard Müzik Ödülleri verildi

MACHINE GUN KELLY, MEGAN FOX
THE WEEKND
DRAKE
KAROL G
MACHINE GUN KELLY
DIXIE D'AMELIO
DOJA CAT
NICK JONAS, JOE JONAS, MARSHMELLO, KEVİN JONAS
PRIYANKA CHOPRA
Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Pilevneli ile sevgili Aslı Pamir Bodrum'da görüntülendi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar babası Ender Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç