Billboard Müzik Ödülleri verildi

Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi

MACHINE GUN KELLY, MEGAN FOX

 

 

THE WEEKND

DRAKE

KAROL G

MACHINE GUN KELLY

DIXIE D'AMELIO

 

DOJA CAT

NICK JONAS, JOE JONAS, MARSHMELLO, KEVİN JONAS

 

THE WEEKND

PRIYANKA CHOPRA

Billboard Müzik Ödülleri verildi

Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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