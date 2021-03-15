Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl Los Angeles'ta 63'üncüsü düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy'de, Amerikalı rap'çi, şarkıcı ve söz yazarı Megan Thee Stallion "En iyi yeni sanatçı" ödülünü alırken, aynı zamanda "En iyi rap şarkısı" ödülünü kazanan ilk kadın sanatçı da oldu. Şarkıcı Beyonce'nin 9 kategoride, Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa'nın ise 6 dalda aday gösterildiği Grammy Ödülleri açıklandı. Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı. Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Swift'in "Folklore" albümü bu dalda, Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III – (Haim), Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone) albümleriyle yarışıyordu. Öte yandan, "Yılın kaydı" dalında, Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce) şarkılarına karşı Billie Eilish'in "Everything I Wanted" şarkısı ödülü kazandı.
İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...
EN İYİ YENİ SANATÇI
Megan Thee Stallion
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
Rain on Me (Lady Gaga ve Ariana Grande)
YILIN KAYDI
Everything I Wanted, Billie Eilish
YILIN ALBÜMÜ
Folklore, Taylor Swift
YILIN ŞARKISI
I Can’t Breathe,” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)
EN İYİ POP ALBÜMÜ
Future Nostalgia, Dua Lipa
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Black Parade, Beyonce
EN İYİ RAP ŞARKISI
'Savage,' Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
Watermelon Sugar, Harry Styles
EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI
Lockdown, Anderson .Paak
EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM
YHLQMDLG, Bad Bunny
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Wildcard, Miranda Lambert
EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI
“10,000 Hours,” Dan + Shay & Justin Bieber
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
The New Abnormal, The Strokes
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Savage,” Megan Thee Stallion feat. Beyonce