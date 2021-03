Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl Los Angeles'ta 63'üncüsü düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy'de, Amerikalı rap'çi, şarkıcı ve söz yazarı Megan Thee Stallion "En iyi yeni sanatçı" ödülünü alırken, aynı zamanda "En iyi rap şarkısı" ödülünü kazanan ilk kadın sanatçı da oldu. Şarkıcı Beyonce'nin 9 kategoride, Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa'nın ise 6 dalda aday gösterildiği Grammy Ödülleri açıklandı. Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı. Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Swift'in "Folklore" albümü bu dalda, Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III – (Haim), Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone) albümleriyle yarışıyordu. Öte yandan, "Yılın kaydı" dalında, Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce) şarkılarına karşı Billie Eilish'in "Everything I Wanted" şarkısı ödülü kazandı.

İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

EN İYİ YENİ SANATÇI

Megan Thee Stallion

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Rain on Me (Lady Gaga ve Ariana Grande)

YILIN KAYDI

Everything I Wanted, Billie Eilish

YILIN ALBÜMÜ

Folklore, Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

I Can’t Breathe,” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

EN İYİ POP ALBÜMÜ

Future Nostalgia, Dua Lipa

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Black Parade, Beyonce

EN İYİ RAP ŞARKISI

'Savage,' Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

Watermelon Sugar, Harry Styles

EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI

Lockdown, Anderson .Paak

EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM

YHLQMDLG, Bad Bunny

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Wildcard, Miranda Lambert

EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI

“10,000 Hours,” Dan + Shay & Justin Bieber

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

The New Abnormal, The Strokes

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Savage,” Megan Thee Stallion feat. Beyonce