Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu.

15 Mart 2021 Pazartesi

BEYONCE, MEGAN THEE STALLION

DUA LİPA

TAYLOR SWIFT

BILLIE EILISH

NOAH CYRUS

DOJA CAT

HARRY STYLES

BRUNO MARS

BILLIE EILISH

TAYLOR SWIFT

TIARA THOMAS

MEGAN THEE STALLION

 

TAYLOR SWIFT

DUA LİPA

DUA LİPA

BEYONCE

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu.

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