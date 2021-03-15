Grammy Ödülleri sahiplerini buldu!

BEYONCE, MEGAN THEE STALLION
DUA LİPA
TAYLOR SWIFT
BILLIE EILISH
NOAH CYRUS
DOJA CAT
HARRY STYLES
BRUNO MARS
TIARA THOMAS
MEGAN THEE STALLION
BEYONCE
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hikmet ve Alpin Albayrak çifti tatil için Maldivler'in yolunu tuttu.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.