Geleneksel sofrada dostluk rüzgarı...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, Özlem ve Murat Güsar çiftinin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel "Kuru Fasulye-Pilav Partisi"nde bir araya geldi. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen bu özel buluşma, bu sene de Güsar çiftinin Riva'daki evlerinde samimi bir atmosferde gerçekleşti. Doğa ile iç içe, ahşap mimarinin sıcaklığında gerçekleşen eğlenceli etkinliğe pek çok önemli isim katıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan karelerde; Leyla Alaton, Zeynep Karahan Uslu gibi isimlerin keyifli anları objektiflere yansırken, davetliler ev sahiplerine "Dost muhabbetiyle buluşma mutluluğuyla... Sevgili Özlem ve Murat Güsar'ın eşsiz konukseverliklerine teşekkür ederiz." notuyla teşekkürlerini sundu. Modern sunumların ötesinde, Türk mutfağının vazgeçilmez klasiği olan kuru fasulye ve pilavın başrolde olduğu bu etkinlik, davetliler için sadece bir yemek değil, aynı zamanda köklü dostlukların tazelendiği bir gelenek haline geldi. Günün sonunda çekilen toplu hatıra fotoğrafı, güzel günün en renkli karesi olarak sosyal medya hesaplarında kayıtlara geçti.