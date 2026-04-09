Eski dostlar buluştu

Ekranların bir dönemine damga vuran 'Doktorlar' dizisinin unutulmaz ikilisi Ela ve Zenan, yıllar sonra yeniden bir arada. Dizideki rol arkadaşlıklarını gerçek hayatta sıkı bir dostluğa dönüştüren Yasemin Ergene ve Melike Güner, bir araya gelerek hasret giderdi. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran ikili, gün boyu süren derin sohbetin ardından bahçede oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi. Yasemin Ergene evlendikten sonra oyunculuk kariyerini noktalamış olsa da, Melike Güner ekran yolculuğuna devam ediyor. Zaman içindeki değişimleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören dostların bu samimi buluşması, dizinin hayranları tarafından kısa sürede gündeme taşındı.