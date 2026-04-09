"Geleceği Tasarlayan Kadınlar"

Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) tarafından gerçekleştirelen "Geleceği Tasarlayan Kadınlar: Teknoloji, Güç ve Yeni Nesil Liderlik" etkinliğinde konuşmacı oldu.

Giriş: 09 Nisan 2026 Perşembe 09:53 Güncelleme: 09 Nisan 2026 Perşembe 09:54
Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) tarafından "Geleceği Tasarlayan Kadınlar: Teknoloji, Güç ve Yeni Nesil Liderlik" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu ve Eş Başkanı Zehra Öney konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuş masını yapan ANTİKAD Başkanı Fatma Kotanak, ekonominin ve rekabetin sertleştiği bu dönemde kadınların rolünün artık tartışılmaz olduğunu belirterek, “Artık sadece pastadan pay almak yetmiyor, biz o pastayı büyütecek ve yenilerini yaratacak güçteyiz. Teknoloji durmuyor, biz de durmayacağız. Gelecek tesadüflerle değil, tasarımla şekillenir” sözleriyle büyük alkış aldı. Fatma Kotanak’ın konuğu olan Türk iş dünyasının tanınmış simalarından Leyla Alaton, iş yaşamındaki zorluklardan kadınların sanayi kollarında daha fazla varlık göstermesi gerektiğine kadar her konuda fikirlerini paylaştı. Alaton, kendi hayat yolculuğundan verdiği çarpıcı örneklerle katılımcılara ilham verdi. Leyla Hanım’ın “korkusuz olun” mesajı, girişimci kadınlar için günün en önemli mottosu oldu.

ANTİKAD leyla alaton

Güncel "Geleceği Tasarlayan Kadınlar"

