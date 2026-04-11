Geleceğin Bilim Lideri belli oldu

Sabri Ülker Vakfı'nın düzenlediği Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nü, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü'nden biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin kazandı.

Giriş: 11 Nisan 2026 Cumartesi 10:20 Güncelleme: 11 Nisan 2026 Cumartesi 10:21
Gıda, beslenme ve metabolizma alanlarındaki bilimsel çalışmaların toplum sağlığına katkısını ve uygulanabilirliğini teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün 10’uncu yıl kazananı, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü’nden Biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin oldu. Bilim dünyasından ulusal ve uluslararası isimlerin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende San Martinödülünü Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker’in elinden aldı. San Martin liderliğindeki proje, tarımsal bir yan ürün olan patates kabuklarını kullanarak, özellikle yutma güçlüğü çeken ileri yaştaki bireyler için ağızda hızla dağılan, yüksek emilime sahip yenilikçi bir Vitamin B12 taşıyıcı sistemi (film) geliştirdi. Ağızda hızla dağılan filmler 60 saniyeden kısa bir sürede eriyerek Vitamin B12'nin doğrudan emilimini ve sistemik dolaşıma katılmasını sağlıyor. Murat Ülker, Ülker ailesi olarak, kendini bilime ve insanlığa hizmete adamış isimleri desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Murat Ülker şöyle devam etti: “Kurucumuz Sabri Ülker’in hayatına baktığınızda, aslında çok net bir ilke görürsünüz: İnsana fayda sağlamak… Onun ‘Başarının temelinde önce çalışmak, sonra dürüstlük, sonra da kalite gelir’ sözü, bizim iş yapış biçimimizin de temelini oluşturdu. Ben kendi kuşağımdaki en genç bireydim. Yani en küçük çocuk.Aslında bundan memnundum çünkü bu bana yaramazlık imkanı sağlıyordu. Haşarı değildim ama meraklıydım ve denerdim her şeyi. Şimdi ben neredeyse şirketteki en yaşlıyım. Tabii bu demek ki bizim şirketimiz genç bir organizasyon. Şimdi çok şükür 2000 yılında Sabri Bey’in liderliğinde Yıldız Holding’i kurarak başlattığımız kurumsallaşmayla Sabri Ülker Vakfı’nda da Sabri Ülker’in torunları iş başında. Meryem ve Yahya Ülker’e teşekkür eder, başarılar dilerim.” 2025 Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nü kazanan Dr.Maria Elsa Pando San Martin ise bu anlamlı ağın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. San Martin şöyle devam etti: “Ödül kazanan çalışmam, bilimsel bilginin insan hayatına doğrudan dokunan çözümlere dönüşebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Sağlık ve sürdürülebilirliği birlikte ele alan yaklaşımların, geleceğin beslenme ve halk sağlığı çözümlerinde belirleyici olacağına inanıyorum. Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün küresel ölçekte genişleyerek farklı coğrafyalardan araştırmaları görünür kılması ve araştırmamın da bu platformda takdir edilmesi benim için büyük bir mutluluk ve onur.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yakın dostlar İtalya turuna çıktı

Pınar Sabancı ve Sanem Tezman dostlarıyla birlikte İtalya'nın Napoli şehrini gezdi.
Güncel Geleceğin Bilim Lideri belli oldu

Sabri Ülker Vakfı’nın düzenlediği Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nü, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü’nden biyoGeleceğin Bilim Lideri belli oldukimyager Maria Elsa Pando San Martin kazandı.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekrtanlarında...
Güncel Markaları için kamera karşısına geçtiler

Koku sanatının yeni temsilcileri Nevbahar Koç ile Esra Tümen, kurdukları niş parfüm markasının perde arkasını ve marka kimliğini özel bir çekimle tanıttılar.
Güncel Kerim Rahmi Koç TBMM'de...

İş insanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un yönetim kurulunda bulunduğu Koç Birlik Hareketi TBMM'yi ziyaret etti.

Güncel Yeni koleksiyona özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları inci ve değerli taşlardan oluşan "Hidden Garden" koleksiyonunun tanıtımında buluştu.
Davetler Modaseverleri buluşturan davet...

Moda tutkunu ünlü hanımlar, Yasemin Öğün'ün 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

Jet Set Kızıyla ilk kez görüntülendi

Üç çocuk annesi şarkıcı Rihanna, eylül ayında dünyaya gelen kızı Rocki Irish ile Paris'te objektiflere yansıdı.

Güncel Mermerci'den dövme paylaşımı...

Derin Mermerci, 8 yıl önce vücuduna kuş dövmesi yaptırdığı anları sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

Güncel Eski dostlar buluştu

Yasemin Ergene, eski rol arkadaşı oyuncu Melike Güner ile bir araya gelerek hasret giderdi.
Güncel "Geleceği Tasarlayan Kadınlar"

Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) tarafından gerçekleştirelen "Geleceği Tasarlayan Kadınlar: Teknoloji, Güç ve Yeni Nesil Liderlik" etkinliğinde konuşmacı oldu.
Magazin Hattı Venedik’te zamansız kutlama

Dr. Gisela Winkelhofer, 60. yaşını dünyanın dört bir yanından davet edilen yalnızca 60 seçkin konukla, unutulmaz bir hafta sonu ile kutladı.

