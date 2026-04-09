Venedik’te zamansız kutlama

Dr. Gisela Winkelhofer, 60. yaşını dünyanın dört bir yanından davet edilen yalnızca 60 seçkin konukla, unutulmaz bir hafta sonu ile kutladı.

Giriş: 09 Nisan 2026 Perşembe 16:22 Güncelleme: 09 Nisan 2026 Perşembe 16:37
Sanat ve zarafetin en rafine buluşmalarından biri, geçtiğimiz günlerde Venedik’te gerçekleşti. Dr. Gisela Winkelhofer, 60. yaşını dünyanın dört bir yanından davet edilen yalnızca 60 seçkin konukla, unutulmaz bir hafta sonu ile kutladı. Venedik’in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel davet, klasik müzik performanslarından özenle kurgulanmış sofralara uzanan, sanat dolu bir deneyime dönüştü. Hafta sonunun en dikkat çekici anı ise görkemli Black & White Ball oldu. Siyah ve beyazın zamansız kontrastı, maskeler ve etkileyici kostümlerle birleşerek geceyi adeta yaşayan bir sanat eserine dönüştürdü. Ev sahipleri Dr. Gisela Winkelhofer ve Dr. Johann Wagner, zarafetleri ve kültürel incelikleriyle gecenin ruhunu belirlerken, davet yalnızca bir doğum günü değil, uluslararası bir kültür buluşması olarak öne çıktı. Türkiye’den Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çifti davete katılarak, bu seçkin buluşmada yer alan nadir isimler arasında dikkat çekti. Venedik’te gerçekleşen bu özel hafta sonu, sanatın ve estetiğin evrensel dilini bir kez daha gözler önüne serdi.

Magazin Hattı Venedik'te zamansız kutlama

