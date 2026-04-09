Mermerci'den dövme paylaşımı...

Stili ve tercihleriyle dikkat çeken Derin Mermerci, takipçilerini geçmişe götüren nostaljik bir paylaşıma imza attı. Tarzıyla her daim adından söz ettiren Mermerci, vücudundaki simgesel dövmelerinden birinin hikayesini takipçileriyle paylaştı. Mermerci, tam 8 yıl önce vücuduna yaptırdığı kuş dövmesinin yapım aşamasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü ismin oldukça keyifli olduğu gözlenen videoda, dövmenin detayları ve yapıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Paylaşımına duygusal bir not düşen Derin Mermerci, hayatındaki anlamlı sembollerden biri olan kuş figürünün kendisi için hala özel bir yere sahip olduğunu hissettirdi. Mermerci'nin bu "tbt" tadındaki paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı.