Markaları için kamera karşısına geçtiler

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yeni bir markayı hayata geçirdi. Nevbahar Koç, Raif Ali Dinçkök'ün eski eşi Esra Tümen ile beraber niş bir parfüm markası House Of Nulla'yı kurdu. Kurdukları niş parfüm markasının perde arkasını ve marka kimliğini özel bir çekimle tanıttıtan ikili kameralara birlikte poz verdi. Siyah-beyaz yapılan çekimlerde iki yakın arkadaşın uyumu dikkat çekti. 3 farklı parfüm seçeneği bulunan niş parfümlerin isimleri ise şöyle: "Spice", "Amber", "Black"... Siyah gül olan parfümlerden Spice'ın içeriğinde mandalina, bergamot, greyfurt, muskat, tarçın, safran, karanfil, karabiber, kurutulmuş meyveler, misk, paçuli yer alıyor.