Kızıyla ilk kez görüntülendi

Rihanna, üç çocuğundan en küçüğüyle ilk kez halkın arasında görüldü. Barbadoslu şarkıcı, geçen yıl 13 Eylül'de dünyaya getirdiği kızı Rocki Irish ile Fransa'nın başkenti Paris'te fotoğraflandı. Rihanna'nın kucağında taşıdığı kızı yeşil-kahverengi beresi, pantolon üstü elbisesi ve tek ayağından çıkmış ayakkabısıyla sevimli bir görüntü verdi. Minik bebek, annesinin omzunda ara ara etrafa bakarken, ara ara da uyuklarken objektiflere yansıdı. Rihanna, kızıyla turlarken, sevgilisi ASAP Rocky de 4 yaşındaki ilk çocukları RZA ile gezerken görüntülendi. 2019'dan bu yana birlikte olan 38 yaşındaki Rihanna ve 37 yaşındaki ASAP Rocky'nin ilk erkek çocukları RZA, 2022'de dünyaya geldi. İkinci oğulları Riot ise 2023'te doğdu.