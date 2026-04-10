Modaseverleri buluşturan davet...

Muse For All markasının Kurucusu ve Kreatif Direktörü Yasemin Öğün, İstinye Park’ın prestijli

Markalar Sokağı’nda açılan yeni pop-up mağazasında 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu özel bir

davet ile tanıttı. Modern kadının abartısız, kendinden emin ve zamansız duruşunu merkeze alan “Quiet Power: Sessizliğin İçindeki Güç” temalı koleksiyon, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Öğün, dostlarını ağırladığı bu özel etkinlikte markanın yeni adresini ve SS26 vizyonunu bir araya getirdi. Davete moda, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Aralarında; Aslı Asil, Aslı Ekşioğlu, Pelin Akın Özalp, Suzan Toplusoy ve moda basınının önde gelen isimlerinin yer aldığı

davet, İstinye Park’ın yeni pop-up mağazasında gerçekleşti. Katılımcılar, Muse For All’un rafine

kesimleri, kaliteli kumaşları ve güçlü kadın siluetlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Onur AYDIN