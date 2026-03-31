Anya Taylor F1'de...

Japonya Grand Prix’si sadece motor sesleriyle değil, yıldızlar geçidiyle de adından söz ettirdi. Uzun yıllardır sıkı bir Formula 1 hayranı olduğu bilinen ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, pistteki yerini alarak yakın dostu efsane pilot Lewis Hamilton’ı ziyaret etti. Yeni filmi Super Mario Galaxy Movie’nin tanıtım turu için Japonya’da bulunan Taylor-Joy, yoğun programına rağmen Hamilton’ı yalnız bırakmadı. Britanyalı pilotun konuklarını ağırladığı alanda bir araya gelen ikili, kameralara yansıyan samimi kucaklaşmalarıyla dikkat çekti. Taylor-Joy’un Hamilton’a olan desteği yeni değil. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Monako Grand Prix’sinde de Mercedes garajının en dikkat çeken isimlerinden biriydi. O dönemde Sky Sports’a verdiği kısa demeçte dostluğunu şu sözlerle ifade etmişti: "Burada olma sebebim hem harika bir dostu hem de gerçek bir efsaneyi desteklemek."