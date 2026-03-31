Doğanın reçetelerini paylaştı

Aslıhan Koruyan Sabancı, bitkilerin antioksidan değerleri ile yetiştikleri coğrafya arasındaki hayati bağı kaleme aldı.

Giriş: 31 Mart 2026 Salı 09:49 Güncelleme: 31 Mart 2026 Salı 09:49
Sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki çalışmalarıyla tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, bitkilerin biyokimyasal yapısının oluşum sürecini ve doğanın sunduğu "terapötik reçeteleri" incelediği bir yazı paylaştı. Sabancı, bitkilerin besin değerinin, lezzetinin ve sağlığa olan katkılarının tesadüf olmadığını; toprak kalitesi ile iklim koşullarının bu süreçte başrol oynadığını belirtti. Yazısında bitkilerin gelişimi için gerekli olan temel elementlere dikkat çeken Sabancı, karbon, hidrojen ve oksijenin yanı sıra makro ve mikro besin elementlerinin önemini şu sözlerle ifade etti: "Makro besin elementleri arasında yer alan nitrojen, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve sülfür ile; mikro besinler olan demir, bakır, çinko ve nikel gibi elementlerin ana kaynağı bitkinin içinde bulunduğu ekosistemdir; yani hava, su ve topraktır." Sabancı, topraktaki azotun hücre oluşumu ve fotosentez için kritik olduğunu, potasyum ve demirin ise bitki köklerini kuvvetlendirerek dayanıklılığı artırdığını vurguladı. Bu besin döngüsünün sonucu olarak, bir bitkinin antioksidan içeriğinin yetiştiği coğrafya ile doğru orantılı olarak geliştiğini ifade etti. Bitkilerin sadece biyolojik birer varlık değil, aynı zamanda bir bölgenin tabiat ve kültür mirası olduğunu hatırlatan Aslıhan Koruyan Sabancı, yüzyıllardır aynı coğrafyada yetişen bitkilerin o toprağın kimliğini taşıdığını belirtti. Sabancı’ya göre, bitkinin sağlığa olan faydası, kök saldığı toprağın kalitesiyle bir bütün oluşturuyor.

Doğanın reçetelerini paylaştı

