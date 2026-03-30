Bircan Bircandır Derneği’ne ödül...

Cemiyet hayatının yardımsever ismi Derin Mermerci, iyilik zincirine bir yenisini daha ekledi. Mermerci’nin liderliğindeki Bircan Bircandır Derneği, Darıca bölgesinde kurulan yaşam alanı ile yüzlerce cana dokunup devlet erkanı tarafından onurlandırıldı. Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ev sahipliğinde gerçekleşen törende, derneğin bölgeye kattığı değerler nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Ödül sevincini sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci, duygularını şu sözlerle ifade etti. "Ne mutlu bize... Bircan Bircandır Derneği olarak ne kadar çok yere ulaşmış, yüzlerce hayata dokunmuşuz. Bunlardan biri de Darıca’da yaptırdığımız yaşam alanı oldu. Her kurtardığımız can için harcanan emeğe helal olsun." Mermerci, projenin hayata geçmesinde emeği olan isimleri de unutmadı. Tasarımcı Sevgi Yavuztürk’ün bölgedeki ihtiyaç sahiplerinden kendilerini haberdar ederek bu iyilik hareketine vesile olduğunu belirten Mermerci, yakın dostu Semiha Artuç’a da "Sensiz başaramazdık" diyerek özel bir teşekkür gönderdi. Darıca’daki bu yaşam alanı, derneğin sürdürülebilir yardım projeleri kapsamında hem can dostlarımıza hem de ihtiyaç duyulan sosyal alanlara destek vermeye devam edecek.