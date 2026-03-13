Dostlarla Amerika turu...

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve ünlü sunucu Özlem Yıldız, rotayı Amerika’ya kırdı. Bir süredir devam eden birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bu kez okyanus ötesinde moral depoluyor. Aşk dolu tatilde çifte, yakın dostları Volkan Ataman ile eşi Pınar Çakır Ataman da eşlik ediyor. Tatillerine San Francisco’nun ikonik sokaklarında başlayan dörtlü, şehrin altını üstüne getirdikten sonra rotayı eğlencenin kalbi Las Vegas’a çevirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Özlem Yıldız, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyerek tatilin neşeli atmosferini takipçileri için yayınladı. Amerika turu kapsamında gastronomiyi de unutmayan grup, dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktası olan The Ivy Restaurant’ta uzun bir yemek molası verdi. Şık bir akşam yemeğinde bir araya gelen yakın dostlar, keyifli sohbetler eşliğinde yorgunluk attı.